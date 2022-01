PosteMobile Creami EXTRA WOW 100: 100GB a 9,99€

L'operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare la sua Creami EXTRA WOW 100 fino al 18 Gennaio 2022.

Creami Extra WOW 100: i dettagli della PROMO PosteMobile

La tariffa in questione prevede ben 100 Giga di internet in 4G e 4G+ sulla Giga Network di Vodafone, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile e SMS sempre illimitati e verso tutti. Il tutto per soli 9,99 euro ogni mese. Il bundle dati è utilizzabile fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Inoltre, nel canone mensile sono inclusi anche 6,55 Giga in roaming grazie ai nuovi accordi per navigare anche in Europa.

Tale promo è disponibile sia richiedendo la portabilità da qualsiasi gestore sia attivando un nuovo numero con Poste Mobile. L'offerta è priva di vincoli ed ha il prezzo bloccato per tutto il periodo di permanenza con questo MVNO.

Creami EXTRA WOW 100 comprende anche la navigazione in hotspot gratuita, il “Ti cerco” e “Richiama ora”, l'avviso di chiamata ed anche il controllo del credito residuo al numero 401212.

Costi ed altro

Il costo di attivazione della SIM è pari a soli 10 euro per tutte le richieste ONLINE, mentre, negli Uffici Postali è previsto un contributo iniziale di 15 euro. Inoltre, la spedizione della scheda SIM è completamente gratuita.