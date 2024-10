Poste Mobile proroga la vantaggiosa offerta da 6,99€ con 150GB

Poste Mobile ha deciso di estendere la disponibilità della sua offerta Promo Creami Extra Wow 150, rimuovendo la data di scadenza precedentemente fissata al 30 settembre: ora, la tariffa può essere attivata senza limiti di tempo fino a nuova comunicazione ufficiale.

Quest’offerta Poste Mobile rimarrà accessibile esclusivamente online o tramite canale telefonico e si rivolge ai nuovi clienti, inclusi coloro che attivano un nuovo numero o che richiedono la portabilità da un altro operatore.

Offerta Poste Mobile Promo Creami Extra Wow 150

Promo Creami Extra Wow 150 offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre ad un pacchetto dati di 150 Giga al mese, il tutto ad un costo estremamente competitivo di 6,99 euro al mese.

La navigazione è possibile fino alla velocità 4G+ e, rispetto al piano standard che prevede 10 Giga, l’offerta include un bonus mensile di 140 Giga aggiuntivi. Per i nuovi utenti, i primi 140 Giga vengono accreditati entro 24 ore dall’attivazione della SIM, mentre dal secondo mese in poi vengono erogati assieme ai 10 Giga di base, garantendo così il pacchetto completo di 150 Giga già a partire dal successivo rinnovo.

L’offerta di Poste Mobile è stata inizialmente lanciata il 4 luglio scorso, con una scadenza fissata al 31 luglio. In seguito, è stata prorogata fino al termine di settembre. Ora, la sua durata è stata ulteriormente estesa e la compagnia non ha specificato quale sarà la nuova data limite. Per attivare Poste Mobile Promo Creami Extra Wow 150, i nuovi clienti devono acquistare una SIM al costo di 10 euro, a cui si aggiunge una ricarica di 10 euro che copre il primo mese di servizio.

Si tratta quindi di un’offerta particolarmente vantaggiosa per i nuovi client ma, come detto, non è disponibile per chi è già cliente Poste Mobile: di conseguenza, coloro che desiderano approfittare della promozione devono necessariamente attivare una nuova SIM o richiedere la portabilità da un altro operatore.