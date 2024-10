Poste Mobile: l'imperdibile offerta da 4,99€ sarà disponibile per pochi giorni

Poste Mobile, dallo scorso 28 ottobre e fino al prossimo 7 novembre (salvo eventuali proroghe), rende disponibile l’offerta ricaricabile Promo Creami Extra Wow 20 a 4,99 euro al mese, destinata ai nuovi clienti che attivano una SIM, con o senza richiesta di portabilità del numero da altri operatori.

Questa promozione, nei suoi contenuti, ricalca la precedente offerta Poste Mobile chiamata Creami Extra Wow Weekend 20, che era stata proposta fino al 9 settembre, e mantiene le stesse condizioni economiche e di servizio.

Offerta Poste Mobile Promo Creami Extra Wow 20

Poste Mobile Promo Creami Extra Wow 20 include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso numeri mobili nazionali e 20 Giga di traffico dati per la navigazione su internet fino al 4G+ su rete Vodafone Italia.

Entrando più nel dettaglio, questa offerta Poste Mobile prevede inizialmente 10 Giga di traffico dati mensile, a cui si aggiunge un bonus di altri 10 Giga erogato mensilmente da Poste Mobile, così da arrivare ai 20 Giga complessivi. Per il primo mese, il bonus dei 10 Giga in più viene conteggiato entro 24 ore dall’attivazione della SIM, mentre dal secondo mese i Giga extra sono inclusi in automatico al momento del rinnovo mensile, senza che il cliente debba compiere ulteriori azioni.

Per quanto riguarda le spese di attivazione, è previsto un costo iniziale di 10 euro per l’acquisto della SIM, che va sommato ad una prima ricarica obbligatoria di importo sempre pari a 10 euro. Questa include anche il costo del primo mese anticipato della promozione. Si ribadisce che l’offerta è destinata esclusivamente ai nuovi clienti Poste Mobile: gli utenti già attivi con un diverso piano tariffario non possono richiedere il passaggio alla Promo Creami Extra Wow 20.

Ricordiamo ancora che l’offerta sarà disponibile solo fino al prossimo 7 novembre. Per maggiori informazioni su questa e su tutte le altre tariffe di Poste Mobile, non dimenticate di consultare il sito ufficiale dell’operatore.