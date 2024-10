Poste Italiane e Polizia Postale unite contro le truffe online

In un’era dove le truffe online sono in aumento, Polizia Postale e Poste Italiane si sono unite per aumentare le armi di difesa e di attacco. In un incontro formativo che si è tenuto a Palermo, le Forze dell’Ordine hanno istruito i dipendenti dell’azienda postale italiana spiegando loro quali sono le nuove modalità di frode. Questo nell’ottica di formare il più possibile gli utenti.

La Polizia Postale – si legge nel comunicato stampa – crede fermamente nell’importanza del momento formativo e informativo di tutta la cittadinanza che ha bisogno di far crescere e tenere sempre aggiornata la propria cultura digitale. Per questo, anche nel settore del contrasto alle truffe online, risulta essenziale la prevenzione e il momento conoscitivo che si sostanzia nella condivisione e massima divulgazione delle tecniche che vengono utilizzate dai cyber truffatori, che risultano purtroppo in continua evoluzione grazie al costante sviluppo di nuove tecnologie informatiche.

In questi giorni Telepass sta allertando in merito a una truffa phishing che sfrutta il suo nome. Lo stesso succede spesso per quanto riguarda Poste Italiane, presa di mira dai cybercriminali che la impersonano con email, messaggi e telefonate, fingendosi l’azienda per raggirare più utenti possibili.

Questo metodo fa emergere quanto i criminali cerchino brand di fiducia e molto diffusi per riuscire a insidiarsi nei dati personali e nei conti correnti degli utenti. Durante l’incontro tra Polizia Postale e Poste Italiane si è approfondito il metodo che i cybercriminali utilizzano per le loro truffe online.

Poste Italiane e Polizia Postale: consigli per vivere il web in sicurezza

Il web può essere un posto pericoloso da vivere solo se non si mettono in pratica alcuni consigli e buone pratiche per la propria sicurezza. Ce li hanno ricordati Poste Italiane e Polizia Postale che, in occasione di questo incontro formativo, hanno approfondito come evitare pericolose truffe online:

ricordati che Poste Italiane e PostePay non chiedono mai i tuoi dati riservati ;

e non chiedono mai i tuoi ; non rispondere mai a email, SMS, telefonate o chat da call center che ti chiedono codici personali;

a email, SMS, telefonate o chat da call center che ti chiedono codici personali; verifica sempre l’attendibilità di una mail prima di aprirla o scaricarne il contenuto;

di una mail prima di aprirla o scaricarne il contenuto; non cliccare su link contenuti nelle email sospette;

su link contenuti nelle email sospette; utilizza sempre e solo siti ufficiali o app ufficiali per operare sui tuoi conti o gestire i tuoi dati personali.

In conclusione, ti ricordiamo che le truffe online sanno essere molto spietate, ecco perché, come sostengono Poste Italiane e Polizia Postale, è importante rimanere informati e aggiornati sulle nuove pratiche. In questo modo è possibile riconoscerle e non cadere nella loro trappola.