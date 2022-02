Poste italiane: cosa fare se hai perso nome utente e password dello SPID

Ormai lo SPID è diventato uno degli strumenti digitali più utilizzati da molti italiani. Tra i preferiti per praticità, funzionalità e prezzo c'è proprio quello messo a disposizione da Poste italiane. Indispensabile per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, è la nostra identità digitale. Proprio per questo perdere il nome utente o la password potrebbe rivelarsi una vera e propria disgrazia. Tuttavia, potete stare tranquilli. In questo articolo vi spiegheremo cosa fare per recuperarli in caso li abbiate persi e non ve ne ricordate uno dei due.

Poste italiane: come recuperare nome utente e password del vostro SPID

Lo SPID, come quello fornito da Poste italiane, è diventato uno strumento indispensabile per semplificarsi la vita. Attraverso questa speciale identità digitale è possibile accedere ai servizi della pubblica amministrazione e dei privati aderenti. Grazie a questa identità unica, chiunque è in grado di fruire a tutto ciò che prima doveva essere svolto in presenza. Una vera e propria “manna dal cielo”, non solo in tempi di Covid-19, ma anche per risparmiare le lunghe attese con il rischio che lo sportello scelto fosse quello sbagliato.

Se anche voi avete lo SPID di Poste italiane vi saranno utili alcune istruzioni per recuperare nome utente o password nel caso abbiate perso o l'uno o l'altra. Potrebbe sembrare particolarmente difficile, in realtà si tratta di alcuni semplici passaggi molto immediati che in pochissimo tempo faranno tornare tutto alla normalità.

La prima soluzione pratica è accedere alla pagina web di Poste italiane e selezionare la voce “Hai dimenticato il tuo nome utente o la password?“. Una volta aperta la sezione dedicata, l'utente dovrà selezionare quale delle due voci recuperare, se il nome utente o la password. Tutti potranno accedere a questa funzione, sia aziende che privati.

Invece, solo per i privati è attivo un numero verde dedicato che Poste italiane ha messo a disposizione per recuperare la password del proprio SPID. Chiamando il numero 803160 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, dalle 8:00 alle 20:00 un operatore vi aiuterà passo passo a recuperare i dati necessari che avete perso. Prima di chiamare è bene tenere a portata di mano il proprio Codice Fiscale altrimenti l'assistenza non potrà fare nulla.

Una volta completato il tutto, riceverete una password provvisoria tramite SMS al numero di cellulare indicato in fase di registrazione. Questa vi permetterà di accedere al vostro SPID di Poste italiane per poi impostare una nuova password definitiva.

Qualora vi servisse urgentemente per attivare la certificazione verde, c'è un modo più veloce per avere il Green Pass sul vostro smartphone anche senza SPID.