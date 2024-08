Portatili Lenovo in offerta per il Back to School: fino al -44% sullo store ufficiale

La gamma di notebook Lenovo è ricca di opzioni, con modelli in grado di ritagliarsi uno spazio importante sul mercato in tutte le fasce di prezzo. Le offerte del Back to School dello store Lenovo sono, quindi, l’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo notebook in questo periodo.

Attualmente, sfruttando la promo in corso, è possibile ottenere fino al 44% di sconto sull’acquisto di un nuovo portatile. Gli sconti coprono tutta la gamma (con ben 176 prodotti in offerta) con offerte dedicate anche a computer desktop, modelli per il gaming oltre che monitor, tablet e molto altro ancora.

Per un quadro completo sulle offerte è possibile raggiungere lo store di Lenovo tramite il box qui di sotto. Su tutti i prodotti c’è la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, in modo da dilazionare la spesa. La consegna, invece, è sempre gratuita.

Le migliori offerte del Back to School di Lenovo

Per semplificarvi la ricerca di un nuovo notebook da prendere in occasione del Back to School di Lenovo, qui di seguito potete trovare una selezione dei migliori prodotti in sconto. Ricordiamo che la maggior parte dei notebook può essere configurata direttamente dall’utente, personalizzando le specifiche. Il consiglio, quindi, è di esplorare lo store fino a individuare il modello giusto da prendere.

Ecco le migliori offerte:

ThinkBook 14 Gen 6 728 euro invece di 924 euro; il modello è dotato di Ryzen 5 7530U e 16 GB di RAM

Yoga Pro 7 14 949 euro invece di 1.399 euro; il modello è dotato del processore Ryzen 7 8845HS e 16 GB di RAM

Yoga 7 2 in 1 14 949 euro invece di 1.399 euro; il modello è dotato del processore Ryzen 7 8845HS e 16 GB di RAM

ThinkPad P14s 999 euro invece di 1.399 euro; il modello è dotato di processore Ryzen 7 Pro 7840U e 16 GB di RAM

ThinkBook 16 G6 IRL 999 euro invece di 1.289 euro; il modello è dotato di Intel Core i7-13700H e 16 GB di RAM

Per l’elenco completo delle offerte basta seguire il link qui di sotto.