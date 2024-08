PORTATILE 2in1 a soli 249€? Prezzo più basso di sempre su Amazon!

Perché scegliere tra un PC portatile e un tablet quando, grazie all’incredibile offerta targata Amazon, potrai avere un dispositivo che li racchiude entrambi? Parliamo di Acer Chromebook Spin 314 CP314-1HN-C9X8: un convertibile che, grazie al ribasso, arriva a costare solamente 249,00€!

Tutte le caratteristiche del portatile 2in1 Acer

La caratteristica che rende questo dispositivo diverso dagli altri è la cerniera a 360 gradi, grazie alla quale potrai facilmente trasformare il dispositivo da un tradizionale notebook a un tablet, passando per modalità intermedie come la modalità tenda, ideale per presentazioni o per guardare contenuti multimediali. La modalità tablet, combinata con il touchscreen, ti permette di esplorare nuove modalità di interazione, come la possibilità di disegnare a mano libera o di prendere appunti direttamente sullo schermo, rendendolo uno strumento ideale per i creativi e gli studenti.

Sul fronte delle prestazioni, l’Acer Chromebook Spin 314 è equipaggiato con un processore Intel, in grado di gestire senza problemi le attività quotidiane, dalla navigazione web alla gestione di applicazioni più complesse. Inoltre, il basso consumo energetico del processore si traduce in una batteria a lunga durata, capace di sostenerti per un’intera giornata di lavoro o studio, con un’autonomia che può arrivare fino a 10 ore.

Ma tutto è basato su ChromeOS, un sistema operativo noto per la sua semplicità d’uso e per la sicurezza. Con aggiornamenti automatici che garantiscono sempre l’ultima versione disponibile, sarai protetto dalle minacce informatiche più recenti senza dover preoccuparti di nulla.

Infine, grazie all’accesso al Google Play Store, puoi scaricare e utilizzare una vasta gamma di app, dalle più comuni a quelle più specifiche per le tue esigenze lavorative o creative.

Prendi al volo questo incredibile portatile convertibile targato Acer al prezzo più basso mai visto: 249,00€!