Portafoglio MAGICO contro le truffe, super capiente e VERA PELLE (29€)

Mettere in tasca il portafoglio è uno dei gesti più quotidiani che ci siano. Se ci pensi, quante volte al giorno ti trovi a tirarlo fuori? Per questo motivo hai bisogno non solo di un modello che sia bello, resistente e durevole ma che ti assicuri anche protezione. Infatti le truffe sono sempre dietro l’angolo e ora che i pagamenti contactless sono così diffusi… Meglio avere una protezione in più.

Per questo motivo ho scovato questo bel gioiellino di Spartano in vera pelle. Pieno di tasche e di spazio, bello e con RFID incluso. Quanto ti costa? Con la promozione del 15% su Amazon appena 29€ quindi non te lo fare scappare: aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Portafoglio vera pelle contro le truffe: non te ne accorgi ma ti protegge

Il portafogli RFID è una vera genialata. Non va ricaricato, non va attivato e non si guasta mai. Come funziona all’ora? Beh devi sapere che quando leggi questa dicitura nella descrizione di un prodotto, significa che al suo interno è stata inclusa una schermatura. Quest’ultima funziona come uno scudo dai segnali elettronici quindi, ammesso che tu non tolga la carta o il documento dall’interno del portafoglio, nessuno potrà rubare informazioni e tanto altro ancora.

Sicuramente è un modo per tutelarsi visto che, come ti dicevo in apertura, ormai le truffe sono sempre dietro l’angolo.

Il modello di Spartano, poi, è di una eleganza e praticità unica. Realizzato in vera pelle è il regalo perfetto per un amico o un parente. Al suo interno ha spazio a volontà per documenti e carte. Ha 2 scomparti per banconote, 3 tasche interne e anche 1 comodissima tasca portamonete per non doverle seminare nelle varie tasche.

Rimane compatto pur offrendoti tutto ciò che ti serve. Cosa te ne pare?

Se sei rimasto a secco di portafoglio, non ti perdere questo su Amazon ora a soli 29,66€. Acquistalo ora in offerta.

