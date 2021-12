Portachiavi smart 6 in 1: una GENIALATA a prezzo ridicolo (12€)

Questo portachiavi smart 6 in 1 potrebbe anche essere definito il regalo di Natale perfetto. Un prodotto bello, elegante e compatto, che all'occorrenza sfodera tutta la tecnologia della quale è pregno. Lo apri e sfrutti tutte le possibili modalità di cavo USB, che sono a tua disposizione. Con l'offerta a tempo Amazon di oggi, lo porti a casa a 12€ appena con spedizioni super rapide e gratis.

Portachiavi smart 6 in 1: prezzone su Amazon

Un prodotto di design, si vede che è pensato per avere un look elegante e tech. Super compatto, basta aprirlo per scoprire cosa può offrirti. A prima vista, alle due estremità, risaltano una porta USB C e una USB A. Perfetto non solo per ricaricare i device, ma anche per trasferire dati.

La vera magia però la si scopre solo agendo su queste porte. Con un click, vengono fuori altri adattatori. L'USB A diventa USB C. L'USB C invece può diventare una porta Lightning oppure una microUSB. In questo modo, puoi combinare le porte sulla base delle tue esigenze, ottenendo come risultato ben 6 diverse combinazioni.

Ottimi i materiali di costruzione, che rendono questo gioiellino super robusto. L'idea regalo perfetta o lo sfizio che puoi toglierti direttamente tu. Questo portachiavi smart, a 12€, è un vero e proprio affare. Puoi trovarlo direttamente su Amazon: completa l'ordine al volo per riceverlo in tempo per Natale.