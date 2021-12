Natale 2021, Amazon: 10 pensierini a meno di 15€ (consegna in tempo)

Niente panico, non sei l'unico che deve ancora completare gli acquisti di Natale 2021. Su Amazon c'è ancora tempo per ordinare e ricevere i regali. Dai un'occhiata a questi 10 pensierini a meno di 15€. Successo assicurato, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Natale 2021 su Amazon: regali e pensierini a meno di 15€

Adesso bisogna prestare moltissima attenzione, prima di fare un ordine sulla piattaforma di e-commerce. Non tutti i prodotti arrivano in tempo per essere messi sotto l'albero. La mia selezione però è garantita, purché non si perda tempo a completare gli ordini. Se compare la scritta che vedi subito sotto, allora puoi ordinare senza remore.

Pronto a scegliere ottimi pensierini economici? Eccoli tutti, sono 10 in totale. Il primo è una luce frontale da testa con batteria integrata. Forte fascio luminoso, diverse modalità di utilizzo e una praticità assurda. La prendi a 7,64€.

La seconda idea, sfora di qualche centesimo il budget, ma ne vale la pena senza alcun dubbio. Si tratta di una caraffa filtrante, quella originale di Brita. A cosa serve? A ridurre, tramite l'utilizzo di speciali filtri a carboni attivi, la presenza di residuo fisso nell'acqua, che diventa subito più buona e gustosa. Il kit con un filtro (che dura un mese) lo porti a casa a 15,90€.

Questa è una genialata, presa per me e per mia madre. Hai idea della praticità di usare una vaporiera per microonde? Risparmi una quantità di tempo imbarazzante e – in un attimo – cuoci in modo sano e buono verdure, carne, pesce e non solo. Questo modello è a due piani, due cotture contemporaneamente. Il prezzo? Assurdo: la prendi a 9,99€ ed è di Snips.

La saponetta d'acciaio, quello strumento che – una volta che lo conosci – poi diventa impossibile rinunciarci. Un prodotto che è, in realtà, un portento: sfreghi le mani, sotto l'acqua, ed elimini i cattivi odori senza l'uso di sapone o altre sostanze. Alla base c'è una reazione chimica, che non saprei illustrarti in dettaglio, ma mi sento di consigliarti il prodotto per un semplice motivo: funziona! Ottimo regalo, che puoi prendere a 9,95€.

Questo strumento 11 in 1 è apprezzatissimo dagli utenti, basta guardare le recensioni. Firmato Amazon Basics, arriva a casa dotato di pratica custodia, che ne facilità il trasporto. Realizzato con ottimi materiali, integra: pinze di vari tipi, diversi cacciavite, tronchese, coltello, apribottiglie, lima e tagliacorde. Lo prendi a 13,85€ appena.

C'è chi prova disgusto a vedere l'interno di un forno a microonde sporco e chi mente. Siamo onesti: superfici unte e piene di residui di cibo fanno passare la voglia di usare il magico fornetto rapido. Pulirlo però potrebbe non essere così semplice, ma ci sono soluzioni geniali come questa, pronte a risolvere il problema. Acqua, aceto e questa genialata: basterà un attimo per ripulire tutto. Lo porti a casa a 9,99€.

Chi è che non rincorrerà mille diete diverse dopo le feste? Bene, allora perché non affiancare all'alimentazione corretta, una serie di tisane Equilibra di tipo “Slim e Detox”? Ce ne sono 60 in tutto, 10 per tipo, confezionate in un packaging spettacolare. Lo prendi a 11,89€ appena.

In questa selezione c'è di tutto, per tutti. Quindi, dalle tisane, passiamo direttamente a Tale Mate 2021. Cos'è? Si tratta del prodotto perfetto per chi perde tutto. Questo gioiellino si attacca a chiavi, zaino e non solo: lo connetti in Bluetooth allo smartphone e – finalmente – non rischierai più di perdere i tuoi oggetti perché il device ti segnalerà se ti sei allontanato troppo. Dotato di un sacco di funzioni, lo prendi a 14,90€.

Che ci fanno 3 simpatici omini in questa lista di idee regalo? Oltre ad arrampicarsi, sono qui per ricordare che gli appendiabiti possono essere anche molto divertenti. Si tratta di 3 ganci, che si possono posizionare seguendo i propri gusti, e tornano utili per giacche, ombrelli, zaini e non solo. In sconto, li prendi a 14,99€.

Beh, potevo escludere da questo elenco un classico, peraltro utilissimo? L'agenda 2021/2022 di Moleskin. Super bella ed elegante, è organizzata su base settimanale ed ha anche un pratico elastico per tenerla ben salda e chiusa. Si tratta del modello più richiesto, quello pocket, perfetto da mettere nello zaino. Lo prendi a 13,93€ appena. Ricorda: Moleskine è garanzia di qualità.

Con questi regali a meno di 15€, utili pensierini per Natale 2021, non sbagli. Rendi felici tutti, spendi poco e li ordini con un click da Amazon. Spedizioni veloci e gratis, ma attenzione: non perdere tempo e ordina velocemente.