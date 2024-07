Porta tutti i tuoi libri in vacanza con l'eBook Kobo Libra 2 in offerta

Tutti i tuoi libri possono venire in vacanza con te grazie all’eBook Kobo Libra 2. Si tratta di un dispositivo molto versatile ed estremamente portatile. Oggi lo acquisti in offerta speciale su Unieuro. Approfittane subito. Mettilo in carrello a soli 179,99€, invece di 199,99€.

Pensa, hai anche la consegna gratuita a casa inclusa nel prezzo, oppure puoi sempre optare per il ritiro gratuito in negozio. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero da soli 59,99€ al mese.

eBook Kobo Libra 2: l’offerta di Unieuro spacca

In un unico dispositivo hai tutti i libri che vuoi e li porti sempre con te. Stiamo parlando dell’ottimo e capiente eBook Kobo Libra 2. Si tratta della soluzione perfetta per le tue vacanze. Basta con l’ingombrante carta che non fa nemmeno bene all’ambiente. Scegli questo device.

Lo schermo Ink da 7 pollici è ancora più fluido e assicura una lettura come su carta. La batteria dura una settimana, quindi puoi portarlo sempre con te senza preoccupazioni. Completamente impermeabile, non teme l’acqua. Così leggi non solo al parco, ma anche in piscina.

Gira le pagine più velocemente e goditi la lettura con il display antiriflesso anche all’aperto e sotto la luce del sole. Grazie alla nuova modalità scura hai anche l’opzione di testo bianco su sfondo nero. Acquistalo adesso a soli 179,99€, invece di 199,99€.