Porta a casa l'azione con il Blu-Ray di Spider-Man: No Way Home

Ci siamo, amici dell'amichevole ragno di quartiere. Il Blu-Ray di Spider-Man: No Way Home è appena stato rilasciato in commercio e, per celebrare il lancio esclusivo, Amazon Italia, c'è una combo che comprende il film, il poster e un magnete esclusivo. Il costo non è poi così alto: parliamo di 33€ e c'è la possibilità anche di pagarlo con il Bonus Cultura per chi può.

Spider-Man: No Way Home: cosa contiene la box

Speriamo che lo abbiate già visto al cinema, così da non avere spoiler ma vi riportiamo di seguito la trama del film scritta sul retro del Blu-Ray:

Per la prima volta nella storia cinematografica, viene rivelata l'identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di supereroe in conflitto con la sua vita privata e mettendo a rischio le persone che ama. Decide quindi di chiedere l'aiuto a Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, ma l'incantesimo squarcia un buco nel mondo, liberando i cattivi più potenti che i vari Spider-Man abbiano mai dovuto combattere in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, ma non sarà da solo.

All'interno della confezione di Amazon troveremo il Blu-Ray in altissima qualità con moltissimi contenuti esclusivi come scene provenienti dal BTS e molto altro ancora. Ci sono più di 80 minuti pieni di errori sul set, gag, momenti divertenti e simpatici retroscena.

Meraviglioso il poster da incollare nel proprio studio, ufficio, stanza. Il magnete poi, è davvero carino e si può attaccare ovunque. La confezione costa 33,00€, e ricordiamo che si può pagare il tutto con la carta docenti/studenti visto che il prodotto è compatibile con il Bonus Cultura.

Gli iscritti ad Amazon Prime poi, godono della consegna immediata e gratuita per ordini di qualsiasi tipo. L'iscrizione costa solo 36€ l'anno e il primo mese di prova è gratuito.

Cosa aspettate? Spider-Man vi aspetta… a casa vostra!