Pornhub ha tenuto compagnia a molti di voi anche durante il 2021

Mettiamo da parte i facili moralismi: ognuno sceglie la forma d'intrattenimento che preferisce e, da questo punto di vista, Pornhub è un “compagno d'avventura” a cui gli utenti italiani dimostrano di essere sempre più affezionati. Il traffico delle visite, anche durante il 2021, è in costante aumento ma quali sono le parole chiave più cercate sul noto portale a luci rosse?

Il 2021 di Pornhub

La permanenza media degli utenti italiani su Pornhub ha una durata di 9 minuti e 43 secondi, quanto basta per rintracciare il contenuto di proprio interesse (almeno nella stragrande maggioranza dei casi). Le visite al sito crescono puntualmente nel corso dei “fuori servizio” che caratterizzano altre applicazioni di quotidiano utilizzo come Facebook, Instagram e WhatsApp, come mostra il grafico riportato di seguito e relativo alla giornata del 4 ottobre scorso (oltretutto, il giorno del mio compleanno… ma vabbè):

Ora, veniamo alla ciccia: quali sono stati i termini di ricerca “più quotati” che le vostre innocenti manine hanno digitato? Date un'occhiata alla classifica, potrebbe esserci qualcosa di familiare:

Volendo restringere il campo al pubblico nostrano, ecco la classifica di cui andare fieri (con relative categorie e pornostar di maggiore successo):

Ovviamente, per ogni keyword indicata si aggiungono ulteriori parole chiave con l'obiettivo di affinare al meglio la ricerca su Pornhub, ma forse questi ultimi sarebbe meglio non riportarli, vero?