Pornhub è molto popolare su PlayStation e Xbox, meno su Switch

Pornhub, la nota piattaforma di contenuti per adulti, ha pubblicato le statistiche relative al 2021, includendo una vasta serie di informazioni. Tra queste spicca anche la classifica delle console più utilizzate per accedere al sito.

Dall'analisi condotta dalla società emerge che PlayStation è in testa con il 60% delle connessioni totali avvenute da una console per videogiochi. Il dato è in crescita del 17.6% rispetto lo scorso anno.

In seconda posizione troviamo le console Xbox con il 36.8%, anche qui in aumento rispetto al 2020 seppur in misura minore: il 6% esatto. Al terzo posto, un po' a sorpresa, c'è PS Vita, la console portatile Sony lanciata nel 2011 e dismessa nel 2019, con il 2.2% degli accessi, ma in calo del 75.7%.

Infine, chiudono le console Nintendo, combinando Wii U e Switch, con appena lo 0.4%. Qui la flessione è decisamente marcata, con oltre il 90% di connessioni in meno a confronto con lo scorso anno.

“Le console da gioco non sono solo per giocare, possono anche essere un modo pratico per giocare con te stesso (pensa a questo la prossima volta che il tuo amico ti passa uno dei suoi controller per un po' di gameplay cooperativo).”

Scrive, in modo scherzoso, la piattaforma video.

Dagli altri dati sempre correlati al mondo dei videogiochi, si scopre che il più ricercato resta Fortnite, seguito da Minecraft e Overwatch. Tra i personaggi invece in testa c'è Lara Croft di Tomb Raider, davanti a D. Va di Overwatch e…Super Mario!

Niki Davis-Fainbloom, educatrice sessuale di New York, invita a non sorprendersi dall'esistenza di tutte queste ricerche legate al mondo dell'intrattenimento elettronico: