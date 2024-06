Politiche di logging dei provider VPN: come leggerle e interpretarle per la privacy

Online molti utenti scelgono una VPN per proteggere la propria privacy e i propri dati personali, ma chi li protegge dai provider stessi? Sì, perché ognuno di questi approvano politiche di logging differenti. Ecco perché, prima di scegliere e installarne una sui propri dispositivi, è importante saperle leggere e interpretarle. Oggi la migliore è NordVPN, ora in offerta speciale con un regalo.

Attivando uno dei suoi piani in promozione ottieni fino al 73% di sconto e tanti Giga per navigare online con le eSIM Saily. Inoltre, NordVPN include privacy, anti-malware, anti-tracker, ad-blocker, ottimizzazione in un’unica soluzione. In base al piano scelto, con questa VPN, puoi avere anche NordPass, il password manager sicuro e smart, e NordLocker, il cloud crittografato per i tuoi file sempre al sicuro e disponibili su tutti i dispositivi.

VPN: scopri le politiche no-log di NordVPN

Ogni VPN approva delle politiche di logging differenti. In pratica, si tratta di come gestisce i tuoi dati personali, le tue sessioni, la tua cronologia e la durata delle sessioni. In pratica, tutto quello che nasconde online e che potrebbe registrare direttamente lei.

Infatti, NordVPN protegge i tuoi dati di navigazione da terzi ficcanaso. Nondimeno, questa VPN stessa ha scelto una politica No-Log. In sostanza non raccoglie dati e non registra il traffico che passa dai suoi server. Una pratica non comune a tutti i provider che potrebbero invece conservare i dati per un certo periodo di tempo.

La politica No-Log ti fa dormire sonni tranquilli perché nessuno potrà chiedere a NordVPN di fornire i dati della tua navigazione online in quanto non vengono mai registrati né conservati. Ma qual è un altro vantaggio? Facciamocelo dire direttamente dagli esperti di questa azienda:

Le migliori VPN No-Log fanno esaminare le loro politiche da professionisti indipendenti per confermare che le loro dichiarazioni siano valide. NordVPN è stato il primo fornitore di servizi importante a sottoporre le sue pratiche VPN No-Log ad una società di revisione. PricewaterhouseCoopers AG Switzerland ha analizzato la politica nel 2018 e nel 2020 e Deloitte nel 2022 e nel 2023. Queste analisi indipendenti da parte di revisori leader del mercato hanno convalidato la dichiarazione No-Log di NordVPN: il servizio non monitora né registra la tua attività di navigazione.

In conclusione, puoi verificare tu stesso le politiche di logging delle VPN selezionando un provider e cercando eventuali dichiarazioni online, tramite motore di ricerca, o sul suo sito ufficiale.