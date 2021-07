Non un orologio GPS qualunque, ma un Polar. Non un brand qualunque, ma un Polar. Non un prodotto qualunque, ma un Polar. Performance e affidabilità, insomma, per te che vuoi metterti in moto e vuoi farti accompagnare da un tracker che possa aiutarti a capire quanto ti stai allenando, come, con quali risultati e con quale efficacia. Per te che vuoi prendere questo impegno seriamente, al polso serve un orologio in grado di tener testa al tuo sforzo: Polar M430, improvvisamente disponibile su Amazon con l'incredibile sconto del 57%, è esattamente ciò di cui hai bisogno.

Polar M430, sconto pazzesco

Bastano voglia nella mente, energia nei muscoli e un Polar M430 al polso. Con soli 99,9 euro puoi farlo tuo in quello che è il miglior prezzo di sempre per un device che a prezzo pieno vale 229,90 euro e che per settimane era stato fisso a quota 150 euro. Oggi dispositivo (sviluppato in Finlandia e prodotto in Cina) è invece alla portata di chiunque, scendendo sotto i 100 euro per regalare una grande opportunità per chi sta pensando di allacciarsi le scarpe e partire.

Polar M430 significa cardiofrequenzimetro a 6 led, significa GPS integrato, significa una autonomia a risparmio energetico fino a 30 ore. Polar M430 significa notifiche con vibrazione, bluetooth, accelerometro incluso e activity tracker multifunzione (calorie, contapassi, distanza percorsa, qualità del sonno). Polar M430 significa entrare nella community Polar Flow per migliorare i propri allenamenti e sfidare le performance proprie e altrui.

Quando dal cielo piove uno sconto del 57% è un segno del destino da cogliere e sfruttare: il tuo allenamento inizi ora, con un click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch