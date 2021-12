Pokémon UNITE: arriva l'update di Natale

Pokémon Unite annuncia l'evento festivo; viene aggiunto Dragonite, arrivano gli abiti natalizi e un nuovo gameplay. Dopo la speciale celebrazione di Halloween, il videogame dedicato ai mostriciattoli che si evolvono ha appena annunciato un nuovissimo update, che prenderà parte dal 15 dicembre e durerà fino al 16 gennaio.

Pokémon Unite: le novità dell'aggiornamento

Con il nuovo evento festivo, Pokémon Unite è pronto per aggiungere un altro personaggio giocabile, il drago Kantoniano Dragonite. Accanto a questa creatura, gli utenti potranno acquistare tantissimi outfit tra cui holowear a tema natalizio.

Durante questo show sarà disponibile una nuova modalità speciale e un nuovo livello. Ad esempio, l'arena di battaglia principale, Remoat Island, sarà ricoperta di neve e alcuni Pokémon selvatici cambieranno posto. Nell'arena di Shivre City, Tauros, Beartic, Cubchoo, Stantler, Panpour e Articuno saranno i Pokémon disponibili.

A partire da ora, l'holowear include un costume da Babbo Natale per Pikachu e Crustle. Gli abiti da chef saranno disponibili per Cramorant, Snorlax e Mr. Mime. Garchomp, Blastoise, Gardevoir, Mamoswine e Dragonite avranno un cappello di Natale.

Come per l'evento di Halloween, dal 15 dicembre al 16 gennaio, gli utenti potranno partecipare alla Sfida dell'Illuminazione selezionando l'albero delle feste nella lobby per competere nelle missioni giornaliere.

Completando queste missioni, i giocatori possono raccogliere luci per illuminare l'albero delle feste e guadagnare ricompense, tra cui una cornice e uno sfondo per istantanee, una licenza limitata di un giorno, oggetti di moda e altro ancora.

In una nuova mappa di battaglia veloce 4 contro 4 a Shivre City, i Pokémon avversari che vengono eliminati diventeranno pupazzi di neve per un periodo di tempo limitato. I Pokémon trasformati in pupazzi di neve non saranno in grado di muoversi, ma potranno assistere visivamente i loro compagni di squadra.

Durante la Battaglia delle palle di neve a Shivre City, i giocatori possono sconfiggere Delibird selvatico per ricevere una confezione regalo contenente un oggetto da battaglia casuale che sostituisce il loro attuale oggetto da battaglia. Inoltre, l'Avalugg selvatico che appare normalmente nell'area centrale verrà sostituito con Articuno .

Non solo, ma nelle prossime settimane saranno disponibili speciali regali di accesso:

“Goditi speciali premi a tema e scatole premio effettuando l'accesso ogni giorno dal 24 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022. Dal 25 dicembre al 28 dicembre 2021, sarà disponibile una scatola premio dalla quale i giocatori potranno scegliere di ricevere monete Aeos, Holowear biglietti, biglietti Aeos o potenziatori oggetto. Dal 29 dicembre al 31 dicembre 2021, sarà disponibile una scatola premio contenente una licenza limitata di 7 giorni per uno dei sei Pokémon scelti dal giocatore. Infine, una scatola premio di Capodanno sarà disponibile solo il 1° gennaio 2022 e offrirà ai giocatori l'opportunità di scegliere tra uno dei quattro esclusivi capi di abbigliamento per Allenatori!”

Pokémon Unite afferma anche che ci saranno articoli scontati e “holowear cool season per Pikachu” durante i festeggiamenti.