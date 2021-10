Pokémon UNITE: arriva l'aggiornamento di Halloween

Il festival a tema Halloween di Pokémon UNITE è ora disponibile; ecco tutte le novità correlate al nuovo update. Scopriamole insieme.

Pokémon UNITE: quali sono le novità di Halloween?

Pokémon UNITE presenterà il suo primo Halloween Festival per gli utenti iOS, Android e Nintendo Switch dal 20 ottobre al 10 novembre.

Su Twitter è stato rilasciato un trailer in anteprima e un nuovo personaggio che si unisce al gioco: Greedent. Ora, lo sviluppatore ha finalmente condiviso tutto ciò che sarà presente con il suddetto aggiornamento.

Quando si gioca una battaglia veloce nello stadio Mer, il pulsante dell'oggetto della battaglia presenterà un'icona a forma di zucca. Toccando il suddetto tasto, lancerete una zucca che copre il Pokémon avversario per un breve periodo e gli fa cadere tutti i suoi punti energia. Per rendere il tutto ancora più divertente, potrete anche lanciarla ai vostri compagni di squadra.

“Mentre un Pokémon è coperto da una zucca, non è in grado di segnare punti e si muove rotolando, il che aumenta la sua velocità. Sebbene i Pokémon zuccherati non possano usare le loro mosse normali, hanno accesso a una mossa speciale chiamata Spinta zucca. Questo lo scatto rotante può essere usato per colpire i Pokémon avversari e spingerli da parte, oltre a fuggire dai guai.”

Partecipare alle battaglie festive del Mer Stadium permetterà di guadagnare zucche collezionabili degli allenatori che possono essere scambiate con oggetti di Halloween a tempo limitato. Questo durerà fino al 10 novembre.

Ci sono anche bonus di accesso giornalieri per gli utenti al fine di ottenere zucche da collezione. Dal 24 ottobre al 2 novembre, gli allenatori potranno completare le missioni giornaliere per raccogliere nuovi oggetti. Queste zucche possono essere utilizzate come carte potenziamento Battle Point, per ottenere una licenza Greedent Unite, uno sfondo di Halloween, un cappello e altro ancora.

Ci sono anche altri articoli a tema Halloween disponibili nel negozio. A partire da oggi, Greedent, il Pokémon consumatore di bacche introdotto con l'ottava generazione, è disponibile come personaggio giocabile in Pokémon UNITE.

Pokémon UNITE è disponibile per gli utenti iOS, Android e Nintendo Switch. Il gioco è gratuito.