Pokémon Legends Arceus: ecco tutte le ultime novità

Ecco le ultime novità su Pokémon Legends: Arceus, Diamante brillante e Perla splendente. Scoprite tutte le news in merito a questi fantastici titoli per Nintendo Switch.

Cosa sappiamo del nuovo titolo Pokémon?

La serie Pokémon raggiungerà presto una nuova frontiera quando il gioco Legends: Arceus uscirà il 28 gennaio 2022. Questo nuovissimo gioco di Game Freak fonde azione ed esplorazione con le radici dei giochi di ruolo tipici della serie.

C'è molto da scoprire nell'antica regione di Hisui, quindi vi invitiamo a guardare i video per tutti gli ultimi dettagli. Imparerete a conoscere il Clan Diamante e il Clan Perla, i mercanti della Gilkgo Guild e come i giocatori saranno in grado di aggiungere il misterioso Darkai alla loro squadra e richiedere l'abito del set Modern Team Galactic, il tutto sfruttando i dati di salvataggio di Perla splendente e Diamante brillante.

Come forse già saprete, questi videogames sono stati rilasciati il ​​mese scorso e speriamo che i giocatori si siano goduti il ​​soggiorno nella regione di Sinnoh.

Vi segnaliamo che l'11 novembre 2021 è arrivato un aggiornamento software (v. 1.1.0). Con questo firmware, gli utenti possono godere della comunicazione caratteristiche negli spettacoli Grand Underground e Super Contest, ricevere oggetti speciali tramite Mystery Gift e visitare il Ramanas Park dopo essere entrati nella Hall of Fame.

Attualmente, un massimo di due giocatori possono combattere e scambiare Pokémon nella Union Room. In futuro verrà rilasciato un aggiornamento che consentirà a giocatori aggiuntivi di unirsi alla battaglia.

Sono disponibili su Amazon ad un prezzo speciale:

Se volete prenotare Legends Arceus invece, il link è questo.