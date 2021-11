Pokémon GO celebra l'arrivo del remake di Diamante e Perla

Per celebrare l'uscita di Pokémon Diamante brillante e Perla splendente, questa settimana Pokémon Go debutta con un nuovo evento. A partire da questa settimana, gli allenatori vedranno più creature della regione di Sinnoh.

Turtwig, Chimchar e Piplup con indosso speciali cappelli ispirati a Sinnoh appariranno in natura e, se siete fortunati, potreste incontrarne uno Shiny. Non solo, ma nel negozio saranno disponibili anche oggetti avatar ispirati a quegli stessi primi mostri partner.

Dal 16 al 21 novembre, la schiusa di un uovo impiegherà metà della distanza, mentre la Super Incubator Distance sarà ridotta a un terzo. C'è anche una nuova Sfida Collezione.

Ecco tutti gli oggetti avatar disponibili nel negozio di gioco: costume di Turtwig, di Chimchar, di Piplup, cappello di Sinnoh, Sinnoh Top Set, pantaloni Sinnoh, scarpe Sinnoh, zaino Sinnoh, gonna Sinnoh, stivali Sinnoh.

Gli allenatori di Pokémon GO potranno anche ottenere adesivi a tema evento ruotando PokéStop, aprendo regali e acquistandoli dall'app store in-game.

Il gioco presenta un evento in due parti per l'uscita di Diamante brillante e Perla brillante. Dal 16 al 18 novembre, ci saranno dei regali come omaggio alla versione Diamante. Ecco i Pokémon che appariranno più frequentemente allo stato selvatico:

Seel;

Murkrow;

Poochyena;

Aron;

Turtwig;

Chimchar;

Piplup;

Bidoof;

Kricketot;

Bueanry.

Se siete fortunati, potreste incontrare anche Scyther, Larvitar ,Burmy (Mantello vegetale), Buizel.

La seconda parte dell'evento, dal 18 al 21 novembre, sarà caratterizzato da un omaggio a Pokémon Perla Splendente. Ecco i Pokémon che appariranno più frequentemente allo stato selvatico:

Pinsir;

Misdreavus;

Spheal;

Turtwig (cappello di Dawn);

Chimchar (cappello di Dawn);

Piplup (cappello di Dawn);

Bidoof;

Kricketot;

Buneary;

Glameow.

Ma anche Slowpoke, Bagon, Buizel, Burmy (mantello di sabbia). Durante l'evento, Budew, Bonsly, Happiny, Mime Jr. e Riolu appariranno in uova da 7 km.

I remake di Diamante e Perla usciranno questo venerdì solo su Nintendo Switch.