Pokémon GO: arriva l'evento di Halloween

Giocate ancora alla piattaforma? Bene, ci sono succulenti novità per voi: preparatevi per il doppio di dolcetti e scherzetti con l'evento di Halloween di Pokémon GO.

Pokémon GO: cosa aspettarci dall'evento di Halloween?

Niantic ha annunciato il suo evento di Halloween per Pokémon GO. Inizierà il 15 ottobre e durerà fino ad Halloween il 31 ottobre: ecco tutto ciò che accadrà all'evento.

L'evento Pokémon GO Halloween Mischief introdurrà nuovi mostri, continuerà la storia “The Season of Mischief” e doppi bonus. Si legge:

Continua a seguire la trama della Stagione dei Mischietti incentrata sul Pokémon misterioso Hoopa! (…) Una nuova parte della ricerca speciale della stagione si sbloccherà durante ogni parte dell'evento Pokémon GO Halloween Mischief. Con più Psico-, Spettro-, e Pokémon di tipo Buio che appaiono in natura, insieme a nuovi scoperti per la prima volta in Pokémon GO, questa è l'occasione perfetta per saperne di più sul Pokémon Mischief!

Accanto a questo, l'aggiornamento porterà una nuova storia di ricerca speciale chiamata “Cosa c'è sotto la maschera?” Con ciò, i Pokémon di tipo Spettro inizieranno ad apparire più spesso del solito. Questa storia si concentrerà sul Pokémon fantasma Yamask.

Durante l'evento di Halloween, gli allenatori riceveranno il doppio delle caramelle durante il trasferimento e la schiusa.

Per coloro a cui mancano i bei vecchi tempi di Pokémon Rosso e Blu, durante l'evento verrà riprodotto un remix dell'iconica musica di Lavandonia.

Halloween Mischief Pikachu, Piplup e Drifblim inizieranno ad apparire per questo evento. Non solo, ma saranno disponibili nuovi oggetti avatar, adesivi e bundle.

Dal 15 al 22 ottobre, Galarian Slowpoke potrà evolversi in Galarian Slowking. Per farlo evolvere, Galarian Slowpoke deve essere vostro amico e dovrete aver catturato almeno 30 mostri di tipo Psico.

Durante la prima settimana, Pikachu, Zubat, Drowzee, Gastly, Spinarak, Misdreavus, Shuppet, Piplup, Stunky, Woobat e Gothita inizieranno ad apparire più frequentemente.

Per la seconda settimana, Phantump, Trevenant, Pumpkaboo e Gourgeist faranno il loro debutto in Pokémon GO. Pumpkaboo e Gourgeist saranno disponibili in quattro diverse dimensioni, poiché si basano sulle zucche di Halloween.

Siete pronti per l'evento Pokémon GO Halloween Mischief?