POCO X6 Pro, oggi lo paghi meno di 280€: un mid-range che non teme rivali

E’ uno dei migliori mediogamma Android sul mercato e oggi può essere tuo ad un prezzo ultra-competitivo. Tanta potenza, fotocamera spettacolare e tutta la velocità del 5G. Il POCO X6 Pro oggi lo paghi appena 279€, con uno sconto imperdibile sul suo normale prezzo di listino: ti basta usare il codice sconto di eBay “PIT10PERTE2024”.

Il design del POCO X6 Pro è moderno e accattivante, con una costruzione solida e un’attenzione ai dettagli. Sotto al cofano batte il potente chip Dimensity 8300-Ultra, una soluzione iper-efficiente che ti assicura prestazioni fenomenali anche con le applicazioni più impegnative. A questo si aggiungono ben 12GB di RAM, per tempi fulminii anche durante il multi-tasking più impegnativo.

Come promesso, anche il comparto fotografico sa decisamente il fatto suo. Comprende una fotocamera principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP, ideale per selfie e videochiamate. Tutto quello di cui hai bisogno per scattare foto stupende in praticamente ogni condizione di luce.

Chiudiamo questo breve quadro parlando del display, un bellissimo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2712 x 1220 pixel): offre colori nitidi e un contrasto notevole, per un’esperienza di visione di primo livello che lo rende perfetto anche per guardare film e serie TV. Non serve davvero aggiungere altro: il POCO X6 Pro ha uno dei rapporti qualità prezzo migliori di sempre. Non perdere questa offerta: acquistalo subito a meno di 280€!