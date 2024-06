POCO X6 Pro in offerta a 277€ è il mid-range da prendere (12/512 GB)

Il POCO X6 Pro è il mid-range più potente e conveniente sul mercato. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PIT10PERTE2024, da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento, è possibile acquistare lo smartphone con un prezzo scontato di 277 euro. La versione in offerta è quella con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è anche la possibilità di pagare con PayPal, optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

POCO X6 Pro: un best buy per la fascia media

Il POCO X6 Pro è lo smartphone più interessante tra i modelli da meno di 300 euro. Tra le specifiche, infatti, troviamo il potente SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra a cui si affiancano 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre che una batteria da 5.000 mAh. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS. Lo smartphone è Dual SIM.

