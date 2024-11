POCO X6 Pro in offerta a 224€: ora non ha più rivali

Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 300 euro, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dall’ottimo POCO X6 Pro. Lo smartphone è in offerta su eBay ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 224 euro, con possibilità di pagare anche in 3 rate con PayPal e con 2 anni di garanzia. L’offerta riguarda la versione 8/256 GB mentre a 264 euro c’è la versione 12/512 GB.

Il prezzo è incredibile: lo smartphone, infatti, è dotato del SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra, un chip che non ha rivali in questa fascia di prezzo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida per tre colorazioni dello smartphone.

POCO X6 Pro: il prezzo è super

La scheda tecnica di POCO X6 Pro comprende il SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra oltre a un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0 ma è disponibile anche una versione 12/512 GB.

C’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W, mentre il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 3 major update garantiti.

Con l’offerta in corso su eBay e con il codice sconto PIT10PERTE2024 è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di:

L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia.