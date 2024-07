POCO X6 Pro 5G (12/512GB) in SCONTO FOLLE di 144€ su eBay

Oggi ho deciso di segnalarti uno smartphone eccezionale a un prezzo davvero molto vantaggioso. Devi fare presto perché si tratta di una promozione che non può durare a lungo. Dunque fiondati su eBay e metti nel tuo carrello POCO X6 Pro 5G a soli 275,40 euro, invece che 419,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale PIT10PERTE2024 al momento del pagamento.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che il prezzo originale, che puoi vedere anche nello store ufficiale di Xiaomi, è proprio quello che vedi sopra. Dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare una cosa come oltre 144 euro. E ti porti a casa uno dei migliori smartphone medio gamma in circolazione a un prezzo molto più basso.

POCO X6 Pro 5G: il medio gamma che costa come un entry level

Esattamente, a questo prezzo POCO X6 Pro 5G è da prendere al volo. In pratica avrai un medio gamma al prezzo di un entry level. E questa è anche la sua versione migliore, con 12 GB di RAM che supportano il potente processore Dimensity 8300-Ultra, e 512 GB di memoria interna.

Ha un design elegante e leggero dal peso di soli 186 g circa è uno spessore di 8,5 mm. Possiede un DotDisplay AMOLED Flow da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz. È dotato di una fotocamera tripla con sensore principale da 64 MP e ultra-grandangolare da 8 MP. Gode di una batteria da 5000 mAh e una ricarica turbo con caricabatteria in dotazione da 67 W.

Insomma una vera forza della natura che oggi ti porti a casa pochissimo. Però devi essere veloce. Per cui vai adesso su eBay e acquista il tuo POCO X6 Pro 5G a soli 275,40 euro, invece che 419,90 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di inserire il codice sconto PIT10PERTE2024 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.