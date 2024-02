POCO X6 5G da 256GB in super offerta a 289,90€ sul Mi Store (SOLO PER OGGI)

Il nuovo POCO X6 5G, nella versione da 12+256GB, è in offerta sul Mi Store a 289,90 euro invece di 329,90 euro, il prezzo più basso mai registrato per questo modello. In più, per i nuovi utenti, è possibile riscattare un buono del valore di 20 euro, con il prezzo che crolla così a 269,90 euro. C’è un solo problema: l’offerta è valida solo fino alla mezzanotte di oggi.

POCO X6 fa della velocità il suo tratto distintivo. E non poteva essere altrimenti a fronte di un processore Snapdragon 7s Gen 2 e di un refresh rate a 120 Hz, a cui si aggiunge la ricarica ultra-rapida fino a 67W. Tutti elementi che rendono il nuovo medio gamma di casa Xiaomi tra gli smartphone migliori nella fascia di prezzo compresa tra i 250 e 300 euro.

POCO X6 5G in offerta al prezzo più basso sul Mi Store

Come accennato nell’introduzione, il modello X6 di POCO vanta una fluidità di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. Merito dell’ottimo processore octa-core Snapdragon 7s Gen 2 (processo a 4 nm) scelto da POCO e dallo schermo dinamico AMOLED Flow da 6,67 pollici con Display CrystalRes da 1,5K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Un altro suo punto di forza è il comparto camere, dove ritroviamo una fotocamera tripla da 64MP, con una camera principale che vanta una doppia stabilizzazione (ottica e digitale) grazie alla quale video e foto sono più nitidi che mai.

POCO X6 5G, il nuovo medio di gamma di Xiaomi, è in offerta a soli 289,90 euro sul sito mi.com, con tanto di spedizione gratuita e possibilità di ottenere un coupon omaggio del valore di 20 euro per abbassare ulteriormente il prezzo. La promozione è valida fino alla mezzanotte di oggi.

