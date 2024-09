POCO X6 5G da 256GB e fotocamera da 64MP, sbalorditivo a questa cifra

È da qualche giorno che sei alla ricerca di uno smartphone che garantisca prestazioni eccellenti, con un ottimo scomparto hardware e una buona batteria senza doverti svenare? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello POCO X6 5G a soli 259 euro, invece che 329,90 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 21% che abbatte il prezzo che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi. Si tratta di un’esclusiva Amazon e sicuramente non potrà durare a lungo, quindi fai in fretta. Tra l’altro se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

POCO X6 5G è il medio gamma perfetto

Se non vuoi spendere un capitale ma sei comunque alla ricerca di uno smartphone con cui puoi fare diverse cose allora POCO X6 5G è il modello che sta cercando. Gode del potente processore Snapdragon 7s che viene supportato in questa versione che ti segnalo dalla bellezza di 12 GB di RAM che spingono fortemente sull’acceleratore. È dotato poi di una memoria interna da 256 GB che non si esaurisce facilmente e ti permette di archiviare quello che vuoi.

Grazie alla sua batteria da 5100 mAh con ricarica rapida potrai usarlo per tantissime ore durante la giornata. Gode di uno straordinario display Flow AMOLED CrystalRes 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima 120 Hz. Ha una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, stabilizzatore ottico e intelligenza artificiale per funzioni avanzate spettacolari. Inoltre potrai scegliere tra diverse colorazioni a prezzi sempre vantaggiosi.

Dunque non farti scappare questa promozione strabiliante. Prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo POCO X6 5G a soli 259 euro, invece che 329,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.