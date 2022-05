POCO X4 GT è quasi pronto al lancio: novità o semplice rebrand?

Mentre un leak svela in anticipo le probabili specifiche di POCO F4 e F4 Pro, in queste ore i colleghi di XiaomiUI svelano alcune caratteristiche esclusive di POCO X4 GT: in tutta probabilità, stando alle informazioni scovate in queste ore, il nuovo smartphone di POCO non sarà altro che la versione internazionale dello smartphone Redmi Note 11T Pro atteso al lancio in Cina nei prossimi giorni.

POCO X4 GT, scovato nel database IMEI con il nome in codice “xaga” e il codice prodotto “22041216G”, dovrebbe replicare in tutto e per tutto le già note specifiche tecniche del nuovo device del sub brand di Xiaomi.

Emergono i primi leak su POCO X4 GT, possibile rebrand di Redmi Note 11T Pro

Stando alle prime informazioni pubblicate in rete circa la scheda tecnica di Redmi Note 11T Pro, la versione internazionale del device (aka POCO X4 GT) dovrebbe montare un display da 6.6 pollici ad alta risoluzione con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, il processore MediaTek Dimensity 8100 con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno, una batteria da 4980 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W e Android 12 con la personalizzazione MIUI 13.

Queste specifiche indicano chiaramente che il nuovo device di POCO sarà in tutto e per tutto un medio gamma che farà sicuramente parlare di sé, a maggior ragione se la compagnia saprà posizionarlo con un prezzo di ingresso molto competitivo.

