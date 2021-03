Ieri, sia POCO India che POCO Global hanno rivelato quando si terrà il loro prossimo evento di lancio. Il sub-brand di Xiaomi dovrebbe annunciare il POCO X3 Pro in una nuova conferenza stampa digitale. Ora conosciamo alcune delle specifiche di questo telefono insieme al suo prezzo per l’Europa. Ma ora, per la prima volta, possiamo vedere il suo design, grazie ad alcuni render 3D CAD condivisi da un noto tipster.

POCO X3 Pro: assomiglia alla variante standard

I rendering del prossimo POCO X3 Pro provengono da Ishan Agarwal. Il ragazzo li ha publicati su Twitter, proprio come ha postato in precedenza i rendering ufficiosi della serie Redmi Note 10 prima del debutto globale.

Secondo il suo tweet e l’immagine correlata, il terminale sarà disponibile in tre colorazioni, rispettivamente Phantom Black, Metal Bronze e Frost Blue.

POCO X3 Pro Official Render



Color Options:

– Phantom black

– Metal Bronze

Parlando dell’estetica, il POCO X3 Pro assomiglierà moltissimo all’X3 standard, secondo quanto affermato dai rendering. Il pannello posteriore del telefono avrà delle strisce di colore, un enorme logo con scritto POCO e un ampio modulo fotocamera. Tuttavia, i colori brilleranno un po’ e questo piccolo dettaglio differenzierà il modello premium dalla variante standard in termini di design.

Inoltre, il dispositivo avrà un sensore di impronte digitali montato lateralmente. Mentre, sul davanti, sfoggerà un display a perforazione centrale.

Secondo i rapporti precedenti, il dispositivo verrà fornito con il processore Qualcomm Snapdragon 860 non ancora annunciato e disporrà di un display con risoluzione FHD +, un modem 4G, il WiFi dual-band, il Bluetooth, l’NFC, una configurazione quadrupla con main camera da 48 Mpx.

Ci saranno banchi RAM da 6 GB / 8 GB di RAM e memorie veloci da 128 GB / 256 GB per lo storage interno. Ad alimentare il tutto, MIUI 12 sotto la scocca basata su Android 11.

Ultimo, ma non meno importante, lo smartphone dovrebbe essere venduto al dettaglio per € 269 e € 319 per le varianti da 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB.

