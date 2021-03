POCO è pronto per lanciare lo smartphone X3 Pro nei mercati internazionali il prossimo 30 marzo. Questo sarà una versione migliorata dell’attuale POCO X3 che abbiamo oggi in commercio e che è stato presentato lo scorso anno dalla compagnia. Adesso, il portale di DealnTech si è imbattuto in un elenco di rivenditori europei e ha spoilerato il prezzo di lancio del nuovo terminale. La lista ha rivelato anche le varianti di colore disponibili all’acquisto.

POCO X3 Pro: cosa sappiamo?

Il POCO X3 Pro arriverà in due versioni: una con 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e una da 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. Queste iterazioni potrebbero avere un prezzo rispettivamente di 269 euro e 319 euro. Inoltre, pare che approderanno sul mercato nelle seguenti colorazioni: Phantom Black, Frost Blue e Metal Bronze.

Il terminale arriverà con un display aggiornato a 120Hz che supporta la risoluzione FHD +. Non è chiaro se il dispositivo disponga di uno schermo AMOLED o LCD. Ad oggi, un paio di indiscrezioni hanno affermato che il dispositivo sarà alimentato dallo Snapdragon 860, nuovo processore di Qualcomm che deve ancora essere presentato.

Lo smartphone potrebbe essere supportato da una batteria da 5.200 mAh. Come l’attuale modello, il Pro supporterà la ricarica rapida da 33 W. Sul fronte fotografico, sarà dotato di un sistema composto da quattro sensori da 48 megapixel ciascuno. Non mancheranno funzionalità come il 4G VoLTE, il Wi-Fi dual-band, l’NFC e il sistema operativo Android 11. Gli altri dettagli del device sono ad oggi sconosciuti.

Nelle news correlate, POCO terrà un evento di lancio globale il 22 marzo. Sebbene la società non abbia confermato il nome del telefono che diverrà ufficiale durante la suddetta data, si ipotizza che possa presentare il POCO F3 alimentato da Snapdragon 870 oltre all’X3 Pro di cui tanto sentiamo parlare.

