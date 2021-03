Si dice che il lancio di POCO X3 Pro Global avverrà questo mese (marzo 2021). Prima del debutto ufficiale tuttavia, il dispositivo ha già ricevuto certificazioni da parte di enti come la FCC, la NBTC, la BIS e la SIRIM. Oggi, 91Mobiles, in cooperazione con l’utente di Twitter Sudhanshu , ha condiviso nuove informazioni relative al suddetto dispositivo prossimo all’arrivo sul mercato. Conosciamo ora anche le colorazioni disponibili in fase di lancio e le varianti di storage sotto la scocca.

POCO X3 Pro: le colorazioni e i prezzi europei

Secondo il rapporto emerso, POCO X3 Pro arriverà in Europa così:

6 GB di RAM + 128 GB di ROM;

8 GB di RAM + 256 GB di ROM.

Inoltre, Sudhanshu afferma anche che i prezzi per il POCO X3 Pro partiranno probabilmente da € 250 per la variante da 6 GB / 128 GB, mentre la versione con 8 GB / 256 GB potrebbe debuttare a 300 euro. Colorazioni disponibili? Blu, Nero, Bronzo.

Il sub-brand di Xiaomi non ha ancora iniziato a mostrare ufficialmente il dispositivo, ma abbiamo già diversi segnali che presagiscono un lancio imminente. Recentemente, l’influencer tecnologico Mukul Sharma ha twittato che il lancio del POCO X3 Pro Global sarebbe avvenuto a marzo. Anche il portavoce globale del marchio ha accennato a un nuovo prodotto in arrivo questo mese. Sappiamo che il device approderà in Europa ma anche in India, Malesia e Thailandia.

Per quanto riguarda le specifiche, il portatile è dotato di un SoC Snapdragon 860 che non è ancora stato reso ufficiale. Probabilmente, questo dovrebbe essere una versione potenziata del “vecchio” Snapdragon 855+ del 2019.

Inoltre, il terminale potrebbe essere dotato di un pannello LCD IPS da 120 Hz e di una batteria da 5.200 mAh. Il POCO X3 aveva una configurazione quadrupla da 64 MP e, seguendo il nome, possiamo aspettarci alcuni miglioramenti nel comparto fotografico di questo prodotto. Tuttavia, aspettiamo le informazioni ufficiali per avere un’idea completa di tutte le informazioni disponibili. Restate connessi per saperne di più.

Xiaomi

Smartphone