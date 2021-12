Black Friday: questo device di POCO ha fatto faville

Non solo l'iPhone 13 è stato uno dei device più venduti durante il Black Friday, ma anche POCO si può ritenere più che soddisfatta dell'incredibile risultato raggiunto da POCO X3 Pro durante il Black Friday. A mettere in chiara luce le ottime prestazioni di vendita dello smartphone del colosso cinese ci pensa direttamente Lu Weibing, presidente di Xiaomi e general manager di Redmi.

Il Black Friday di POCO X3 Pro è stato incredibile

Infatti, in un post pubblicato online, festeggia le vendite di POCO X3 Pro in quanto un vero e proprio bestseller del Black Friday appena passato. In base all'infografica pubblica da Weibing, scopriamo che il device di POCO si è piazzato al primo posto in ben sei paesi: Italia, Inghilterra, Germania, Francia e Spagna.

“POCO è cresciuta molto rapidamente in quest'anno“, sottolinea Lu Weibing, mettendo nero su bianco l'ottima prestazione del brand nel nostro mercato e anche nei più importanti Paesi europei. Per quale motivo POCO X3 Pro è andato a ruba durante il Black Friday? Il motivo è presto detto: ad un prezzo di listino estremamente competitivo, il device offre agli utenti prestazioni tipiche di uno smartphone di fascia medio-alta. Display Full HD+ da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 860, 6/8 GB di RAM con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1, quattro sensori posteriori di cui il primario da 48 MP, Android 11 e una batteria da 5160 mAh con ricarica rapida a 33 W.

Ancora oggi il modello con 8 GB di RAM e 256 GB di storage è disponibile su Amazon in offerta a 230 euro.