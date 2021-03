POCO ha rivoluzionato il mercato degli smartphone nel 2018 con il rilascio del primo POCO F1. Il dispositivo era un vero e proprio top di gamma in termini di specifiche e godeva dello Snapdragon 845 con un prezzo di vendita inferiore ai 400 dollari. Il marchio non ha presentato quasi nulla nel 2019 e Xiaomi ha dedicato maggior attenzione al suo sub-brand “fiore all’occhiello” Redmi. Sebbene attraenti, quei dispositivi erano tutt’altro che economici come invece lo era il Pocophone F1. L’anno scorso, POCO è tornata in auge, ma per la prima metà del 2020 il marchio si è concentrato su semplici rebranding dei dispositivi Redmi esistenti. A settembre, l’azienda ha finalmente portato ciò che i fan chiedevano da tempo, il POCO X3 NFC. Adesso invece, sta per arrivare una variante più potente per il mercato globale.

POCO X3 Pro: cosa sappiamo finora?

L’OEM cinese ha deciso di anticipare il lancio di POCO X3 Pro oggi attraverso un teaser non convenzionale. Il marchio ha pubblicato una lettera sui suoi social media parlando del motivo per cui nessun altro telefono è riuscito a raggiungere i folli livelli di rapporto qualità-prezzo del POCO F1. Secondo la compagnia, i costi e le tasse sono aumentati, quindi uno smartphone da circa 289 dollari non può disporre dei chipset Snapdragon di punta; il nuovo device del brand invece, si. Inoltre, a quanto pare, il terminale verrà svelato il 30 marzo. L’esistenza del dispositivo non è una sorpresa, dopotutto ha acquisito diverse certificazioni di recente.

Informazioni non ufficiali affermano che il telefono includerà il SoC Snapdragon 860. Abbiamo sentito parlare di questo particolare chip dallo scorso anno, ma Qualcomm non lo ha ancora svelato. L’utilizzo di vecchi processori Snapdragon è una strategia che molte aziende stanno adottando per portare ammiraglie economicamente vantaggiose sul mercato. Il chipmaker americano ne è abbastanza consapevole e lo Snapdragon 870, così come il futuro Snapdragon 860, sembra essere un buon modo per soddisfare la domanda di top di gamma low-cost.

POCO X3 Pro sarà disponibile nelle configurazioni di memoria da 6 GB / 128 GB e 8 GB / 256 GB. Avrà uno schermo a 120 Hz e una batteria da 5.200mAh con ricarica rapida da 33W. Sulla base delle certificazioni ricevute, il telefono è un device 4G. Sapremo maggiori informazioni nelle settimane a venire.

