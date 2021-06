La data di lancio di POCO X3 GT si avvicina poiché il dispositivo riceve nuove certificazioni giorno dopo giorno. Di fatto, dall'inizio di questo mese, i rumors hanno stuzzicato l'arrivo di un nuovo device facente parte del sub brand di Xiaomi. Il moniker è apparso per la prima volta nel codice dell'app MIUI Camera. Ora invece, è trapelato all'interno di un paio di piattaforme di certificazione, il che indica che il suo lancio potrebbe non essere così lontano.

POCO X3 GT: cosa sappiamo?

Un nuovo telefono con numero di modello 21061110AG è apparso nel database delle piattaforme di certificazione TKDN e SDPII indonesiane. Quest'ultima ha rivelato che questo modello debutterà sul mercato con il moniker POCO X3 GT. Questo modello ha anche ricevuto la certificazione SGS Fimko.

Il POCO F3 GT, che si dice sia una versione rinominata dell'edizione Redmi K40 Gaming, dovrebbe debuttare nel terzo trimestre di quest'anno. Non è chiaro se la società utilizzerà la stessa piattaforma per rilasciare il POCO X3 GT. Le speculazioni sono diffuse sul fatto che l'X3 GT sarà un rebrand del Redmi Note 10 Pro 5G, che è stato recentemente annunciato in Cina.

Poco X3 GT AKA Redmi Note 10 Pro 5G grabs SDPII, TKDN & SGS Fimko certification.

Specifiche POCO X3 GT (rumor)

Il POCO X3 GT potrebbe sfoggiare un pannello LCD FHD+ IPS da 6,6 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz e potrebbe essere alimentato dal chip Dimensity 1100. Potrebbe arrivare con un massimo di 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Il telefono potrebbe contenere una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 67 W.

Il terminale potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 16 megapixel e la sua back cover posteriore potrebbe contenere una fotocamera principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Potrebbe essere dotato di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente e potrebbe essere preinstallato con MIUI 12.5 basato su Android 11.

