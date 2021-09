POCO C31 UFFICIALE: prezzo e specifiche

Poco ha ampliato la sua gamma di smartphone della serie C lanciando il suo Poco C31: tutte le specifiche tecniche e il prezzo del terminale.

Poco C31 con Helio G35 octa-core

Dotato di un display LCD IPS da 6,53 pollici, il nuovo Poco C31 è uno smartphone economico ma dalle interessanti caratteristiche. Con risoluzione HD+ e proporzioni 20:9, il pannello del nuovo device presenta un notch a goccia nella parte superiore, che ospita la selfie-camera da 5 MP con apertura f/2.2.; sotto il cofano il C31 troviamo un chipset Helio G35 octa-core, associato a fino a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB tramite un supporto per schede microSD).

Lo smartphone ha anche un nano-rivestimento in P2i per la resistenza agli schizzi e, per quanto riguarda la sicurezza, conta su un sensore di impronte digitali (montato posteriormente) e sul supporto per lo sblocco facciale.

Dal punto di vista software, il Poco C31 esegue immediatamente Android 10 con MIUI 12 in cima, mentre per l'ottica sfoggia una configurazione a tripla fotocamera: una principale da 13 MP, una di profondità da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP.

Il dispositivo racchiude una batteria da 5000 mAh e, per quanto riguarda la connettività, offre funzionalità come il supporto dual-SIM, 4G VoLTE , Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v.5, GPS, un jack audio da 3,5 mm e una porta microUSB. Lo smartphone – che misura 164,9 mm × 77,1 mm × 9 mm e pesa 194 grammi – al momento è disponibile in India (ma potrebbe arrivare anche inEuropa) ad un prezzo di base di Rs 7.999 (al cambio, 93 euro).