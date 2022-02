POCO e MIUI 13: ecco gli smartphone che la riceveranno a breve

Xiaomi, a fine dicembre, assieme alla famiglia Xiaomi 12 presentava anche la MIUI 13, la nuova personalizzazione basata su Android 12 che in queste ore è stata tirata in ballo anche da OPPO che ha svelato la lista completa degli smartphone compatibili che la riceveranno nel corso delle prossime settimane.

Gli smartphone POCO compatibili con la MIUI 13

Infatti, in occasione del lancio di POCO M4 Pro 5G in India, il colosso cinese ha annunciato che i seguenti smartphone saranno aggiornati a breve:

POCO M4 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO X3 Pro

POCO F3 GT

L'azienda non ha svelato con precisione la data esatta di inizio del rollout della MIUI 13, ma ha confermato che si parla di poche settimane di attesa. A stretto giro, come spesso capita in questi casi, XiaomiUI ha preso la palla al balzo per svelare la lista non ufficiale (ma potenzialmente esatta) degli altri device che riceveranno il nuovo OS:

POCO X2

POCO X3 (India)

POCO X3 NFC

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO M3 Pro 5G

POCO M4

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO C3

POCO C31

C'è da sottolineare che non tutti i device che riceveranno la MIUI 13 monteranno Android 12: alcuni di essi, infatti, nonostante l'upgrade alla MIUI 13 resteranno ancora basati su Android 11.