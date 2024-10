POCO M6 Pro da 256GB è su eBay al prezzo più basso del Web

Tieniti forte perché ti sto segnalando un’offerta fuori di testa che trovi esclusivamente su eBay. Devi essere davvero rapido perché non potrà durare a lungo. Dunque metti subito nel tuo carrello POCO M6 Pro a soli 144,59 euro, invece che 229,90 euro, inserendo il codice promozionale BRAND24 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino non viene segnalato su eBay ma lo puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi ed è quello che ti ho riportato sopra. Dunque in questo momento c’è uno sconto enorme di oltre 85 euro ed è in assoluto il prezzo più basso del Web. Come ti dicevo devi fare in fretta perché l’offerta è destinata a durare poco, e non è un gioco di parole.

POCO M6 Pro da 256 GB e fotocamera da 64 MP

Nonostante POCO M6 Pro è stato pensato per gli utenti che non vogliono spendere molti soldi gode di ottime caratteristiche che non deludono affatto. Possiede ad esempio una straordinaria tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, più fotocamera frontale da 16 MP. Inoltre gode di una super batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67 W e caricatori in dotazione.

Monta l’ottimo processore Helio G99-Ultra con la scheda grafica Mali-G57 MC2 e possiede questa versione 8 GB di RAM. Troverai anche la bellezza di 256 GB di memoria interna che potrai aumentare fino a 1 TB con una scheda microSD. Spettacolare DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con luminosità massima da 1300 nit e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Anche il design è straordinario con un peso di soli 179 g e uno spessore di appena 7,98 mm.

Tutto di questo smartphone dice che non rimarrai deluso e poi adesso a un prezzo del genere non ha rivali. Dunque vai subito su eBay e acquista il tuo POCO M6 Pro a soli 144,59 euro, invece che 229,90 euro, inserendo il codice promozionale BRAND24 al momento del pagamento. Concludi l’ordine adesso e lo riceverai in massimo 5 giorni senza pagare la spedizione.