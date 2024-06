POCO M6 in super offerta su Amazon: il prezzo crolla sotto i 150€

Design interessante, grandi prestazioni e un prezzo ultra-competitivo. Il POCO M6 oggi è in offerta ad un prezzo imperdibile: per breve tempo, lo paghi meno di 150€.

Il POCO M6 vanta un design elegante con una cover posteriore in vetro temperato, disponibile in color argento, che aggiunge stile e raffinatezza al dispositivo. Il display è un Full HD+ da 6,79 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Questo schermo non solo offre immagini nitide e dettagliate, ma è anche dotato di tecnologie eye-care per garantire un uso confortevole e sicuro durante tutto il giorno.

Sotto il cofano, il POCO M6 è alimentato dal processore MediaTek Helio G91-Ultra, noto per la sua efficienza e velocità. Il processore è supportato da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, garantendo così un’esperienza d’uso fluida e reattiva. Questo chipset è particolarmente adatto per il multitasking e per gestire applicazioni e giochi impegnativi grazie alla tecnologia Hyper OS.

Il comparto fotografico è formidabile. La fotocamera principale da 108MP permette di scattare foto estremamente dettagliate e offre uno zoom fino a 3X. La fotocamera frontale da 13MP è ideale per selfie nitidi e videochiamate di alta qualità.

Il POCO M6 è equipaggiato con una batteria ultra capiente da 5.030mAh, che assicura un’autonomia eccellente. Non manca nemmeno il supporto alla ricarica rapida a 33W, che garantisce tempi di ricarica fulminii. Non farti scappare questa offerta straordinaria, rimane ancora pochissimo tempo: acquista subito POCO M6 a meno di 150€.