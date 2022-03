A distanza di qualche giorno dalla presentazione di POCO M4 Pro al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, il device di POCO si posiziona in una fascia di prezzo ricca di device molto validi ed entra anche in diretta competizione con un altro medio gamma di qualità: Redmi Note 11.

In questo articolo ti aiutiamo a scegliere quale smartphone comprare tra POCO M4 Pro e Redmi Note 11 prendendo in considerazione alcuni aspetti principali: design, display, hardware, fotocamera e batteria.

POCO M4 Pro vs Redmi Note 11: quale comprare?

Design

Partendo dal design, uno degli aspetti più importanti quando si considera l'acquisto di un nuovo smartphone, POCO M4 Pro ha senza ombra di dubbio una marcia in più rispetto al device di Redmi. Sebbene siano entrambi dotati di un display flat, il retro dello smartphone POCO presenta un modulo fotografico che ne occupa quasi l'intera larghezza. Redmi Note 11, invece, preferisce un approccio meno appariscente e punta a un modulo rettangolare nella porzione superiore sinistra del telefono.

Display

Il display mette in evidenza le prime similitudini tra i due device: entrambi montano un pannello AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, luminosità massima di 1000 nit e vetro Gorilla Glass 3.

Hardware

POCO M4 Pro monta il processore MediaTek Helio G96 con 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, mentre Redmi Note 11 integra invece il processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno espandibile tramite microSD. In questo caso il device di POCO riesce a garantire un pizzico di prestazioni in più per via del supporto a 8 GB di RAM.

Fotocamere

In questo ambito Redmi Note 11 ha dalla sua una fotocamera principale con quattro sensori così costituiti: uno principale da 50 MP, uno ultra grandangolare da 8 MP e due da 2 MP per gli scatti macro e di profondità. POCO M4 Pro, invece, si affida a una fotocamera tripla con sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Piccole differenze anche per quanto riguarda la fotocamera frontale con un sensore da 13 MP per Redmi Note 11 e un sensore da 16 MP per POCO M4 Pro.

Batteria

Infine, venendo alla batteria, entrambi i device fanno affidamento a un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W: in questo caso è lecito attendersi prestazioni del tutto simili.

Quale comprare, alla fine?

La risposta alla domanda del secolo dipende solo da te: ora hai a disposizione tutti i dettagli per scegliere il device che può rispondere alle tue necessità. Ecco dove acquistare il device di POCO o di Redmi:

