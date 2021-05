POCO M3 Pro 5G è ufficiale. Uno smartphone che è pronto a stupirti, considerando la scheda tecnica e il prezzo al quale potrai compralo, soprattutto se deciderai di approfittare della promozione di lancio.

POCO M3 Pro 5G ufficiale: i dettagli

Esteticamente super accattivante, d'impatto questo dispositivo colpisce per il suo design super giovanile con un back panel curvo. Sul frontale, un ampio display da 6,5″ con risoluzione FHD+ e refresh rate da ben 90Hz di tipo dinamico (switch automatico da 90Hz a 60Hz, 50Hz e 30Hz). A protezione, il vetro Gorilla Glass 3 sul frontale.

Sul posteriore, il comparto fotografico conta su tre sensori, con il principale da 48MP affiancato a uno per le macro e uno di profondità, entrambi da 2MP. La selfie camera è invece da 8MP e si trova in un piccolo foro in alto al centro del display.

Sotto la scocca, il processore octa core MediaTek Dimensity 700 con supporto, naturalmente, alla connettività 5G. A supporto, 4/6GB di RAM e 64/128GB di storage interno e Android 11 sotto interfaccia utente MIUI 12 for POCO. Non manca il supporto all'NFC e c'è anche il jack audio da 3,5 millimetri. Inoltre, il lettore d'impronte digitali è alloggiato sul tasto laterale di accensione e spegnimento, così da non interferire il design globale dello smartphone.

L'autonomia energetica è garantita da una super batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Insomma, uno smartphone bello e super completo, che – come anticipato – puoi portare a casa con una promozione di lancio eccezionale. Infatti, POCO M3 Pro 5G sarà in vendita dal 20 maggio su po.co al prezzo di 199,90€ per la versione 4GB+64GB e al prezzo di 229,90€ per la configurazione 6GB+128GB. Inoltre, fino al 26 maggio, potrai avere il device con una super promo early bird: 159,90€ per la versione da 4GB +64GB e di 199,90€ per la versione da 6GB+128GB.

