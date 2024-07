POCO F6 Pro: tanta potenza ora al MINIMO STORICO per il Prime Day

Il POCO F6 Pro è, sempre di più, un punto di riferimento della fascia media del mercato. Grazie all’offerta Amazon del Prime Day è ora possibile acquistare lo smartphone di POCO con un prezzo scontato di 499 euro. L’offerta riguarda la versione 12/256 GB dello smartphone mentre con 50 euro in più è possibile acquistare la versione 12/512 GB. Si tratta, in entrambi i casi, di un minimo storico, accessibile in occasione del Prime Day per gli utenti Amazon Prime (servizio disponibile in prova gratuita di un mese). Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

POCO F6 Pro: l’offerta giusta è su Amazon

Il POCO F6 Pro è lo smartphone da prendere oggi. Tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una garanzia assoluta di prestazioni al top, oltre a un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+. C’è anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta del Prime Day di Amazon è possibile acquistare il POCO F6 Pro al prezzo scontato di:

499 euro per la versione 12/256 GB

per la versione 549 euro per la versione 12/512 GB

Si tratta di due minimi storici. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per la giornata di oggi, in occasione del Prime Day di Amazon ed è accessibile ai soli utenti Prime.