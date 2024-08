POCO F6 Pro (12/256GB) in SCONTO FOLLE di oltre 100€ su eBay

Hai deciso di acquistare uno smartphone senza dover rinunciare alle prestazioni e stai cercando qualche offerta interessante? Allora oggi l’hai sicuramente trovata. Vai subito su eBay e puoi aggiungere al tuo carrello POCO F6 Pro a soli 479 euro, invece che 579,90 euro.

Anche se non viene segnalato, il prezzo di listino è proprio quello che vedi sopra e lo puoi anche vedere sullo store ufficiale di Xiaomi. Dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare oltre 100 euro sul totale. Soprattutto i porti a casa uno smartphone pazzesco, con un processore potentissimo, uno straordinario display e una fotocamera professionale.

POCO F6 Pro: a questo prezzo è da prendere subito

Non ci sono dubbi, a questa cifra POCO F6 Pro è uno dei migliori smartphone medio gamma in circolazione, da prendere al volo. Grazie al suo potente processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato dalla bellezza di 12 GB di RAM, offre prestazioni davvero notevoli. Inoltre in questa versione avrai una memoria interna da 256 GB che praticamente non si esaurisce mai.

Ha un bellissimo DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici WQHD+ è un refresh rate a 120 Hz per immagini straordinarie. Gode di una fotocamera eccezionale con sensore principale da 50 MP per scatti professionali. Possiede una batteria da 5000 mAh con ricarica super rapida da 120 W il caricatore originale è già incluso in confezione.

Siamo quindi di fronte a un vero mostro che oggi potrai avere a un prezzo decisamente vantaggioso. Perciò non fartelo scappare. Vai subito su eBay e acquista il tuo POCO F6 Pro a soli 479 euro, invece che 579,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.