POCO F6: performance al top a soli 339,90€ con il 22% di sconto

Il POCO F6 è lo smartphone perfetto per chi cerca alte prestazioni a un prezzo competitivo. Oggi può essere tuo ad un prezzo clamoroso: con lo sconto del 22%, lo paghi appena 339,90€!

Dotato del potente processore Snapdragon 8s Gen 3, garantisce fluidità e velocità sia per le attività quotidiane che per il gaming. Il display Flow AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz offre un’esperienza visiva straordinaria, con immagini nitide e colori vibranti.

La batteria non sarà mai un problema grazie alla ricarica Turbo da 90W, che ti consente di avere ore di autonomia in pochi minuti. Per gli appassionati di fotografia, il comparto fotografico include una doppia fotocamera da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), ideale per catturare scatti nitidi anche in movimento o in condizioni di scarsa luminosità.

Con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, avrai spazio più che sufficiente per foto, video e app, senza compromessi. Attualmente, questo gioiello tecnologico è in offerta su Amazon a soli 339,90 €, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino.

Se sei alla ricerca di uno smartphone completo, performante e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, non lasciarti sfuggire questa offerta. Non rimane ancora moltissimo tempo!