Poco F6 è il giusto compromesso per non spendere un capitale (-160€)

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa probabilmente il migliore smartphone per qualità prezzo. Sto parlando del mitico Poco F6 da 512 GB che ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello a soli 339,90 euro, invece che 499,90 euro.

Il prezzo li listino è quello che vedi sopra e che puoi andare a vedere anche sullo store ufficiale di Xiaomi. Dunque oggi, e ancora per poco tempo, puoi beneficiare di uno sconto di ben 160 euro sul totale. Davvero niente male, soprattutto in virtù del fatto che questo è un ottimo smartphone con prestazioni da top di gamma. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Poco F6 adesso è un best buy assoluto

Inutile girarci in giro, a questo prezzo Poco F6 è da prendere senza pensarci un attimo. Ha un peso di soli 179 grammi e uno spessore di appena 7,8 mm e quindi risulta molto maneggevole e leggero. Nonostante abbia però un display Flow AMOLED generoso da 6,67 pollici con un refresh rate da 120 Hz.

Monta poi il potentissimo Snapdragon 8s Gen 3 che, insieme ai suoi 12 GB di RAM regala prestazioni straordinarie. Potrai anche installare app e fare foto e video in alta risoluzione senza problemi perché avrai ben 512 GB di memoria interna. Inoltre è dotato di una straordinaria fotocamera con sensore principale Sony IMX882 da 50 MP per scatti sensazionali. E monta una batteri gigante con ricarica turbo da 90W.

Fai alla svelta perché una promozione del genere non può durare ancora a lungo. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Poco F6 da 512 GB a soli 339,90 euro, invece che 499,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi gionri senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.