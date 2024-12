POCO F6 con Snapdragon 8s Gen 3: a questo prezzo su Amazon è un affare

Il POCO F6 diventa sempre più interessante: con l’offerta in corso su Amazon, infatti, lo smartphone di Xiaomi è ora acquistabile al prezzo scontato di 319 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti. Si tratta di un prezzo ottimo: il mid-range è dotato, infatti, dell’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, una garanzia per prestazioni al top in questa fascia di prezzo. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile qui di sotto.

POCO F6: un affare per la fascia media

Il POCO F6 è uno degli smartphone più interessanti della fascia media. Il suo “segreto” è rappresentato dal già citato Snapdragon 8s Gen 3 che garantisce prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che a una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Da segnalare anche un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED e risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14, con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, il POCO F6 è ora acquistabile al prezzo scontato di 319 euro, risultando l’opzione giusta per chi è alla ricerca di un ottimo mid-range. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello. Per gli utenti Amazon abilitati, il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili.