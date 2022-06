POCO F4 e X4 GT ufficiali: tanta sostanza, design e prezzi strepitosi

A distanza di poche ore dall’ultimo leak che svelava i prezzi in Europa di POCO F4 e POCO X4 GT, in queste ore il colosso cinese ha tenuto un evento in cui ha presentato i successori di due smartphone Android che hanno scritto la storia della fascia media.

Anche questa volta POCO F4 e POCO X4 GT sono indirizzati a un pubblico giovane, attento ai dettagli e al portafogli, con un occhio di riguardo per il design alla moda e ovviamente con un mix di hardware e software in grado di garantire un utilizzo soddisfacente di entrambi i terminali nei task di tutti i giorni.

POCO F4 e X4 GT: caratteristiche e design

POCO F4 è senza ombra di dubbio il “modello di punta” tra le due proposte svelate quest’oggi dal brand cinese e lo fa scegliendo l’ormai rodato e sempre affidabile processore Qualcomm Snapdragon 870, come del resto aveva anticipato la stessa compagnia un paio di giorni fa in un teaser pubblicato su Twitter. POCO X4 GT, invece, punta sull’antagonista naturale del sopracitato SoC di Qualcomm, ovvero il system on a chip MediaTek Dimensity 8100.

“I prodotti POCO di categoria flagship hanno sempre offerto performance best-in-class su tutti i fronti, e con il lancio di POCO F4 e POCO X4 GT, siamo sicuri di aver centrato ancora una volta l’obiettivo. Siamo davvero felici di avere a bordo i chipset Snapdragon 870 e MediaTek Dimensity 8100 – sottolinea Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global. Soddisfare gli standard più elevati per un’esperienza di intrattenimento di altissima qualità, mantenendo al tempo stesso un prezzo competitivo, questo è l’approccio che riassume l’esperienza POCO di categoria flagship.”

POCO F4 arriva con un bel display AMOLED Samsung E4 da 6.67 pollici con fotocamera punch hole, frequenza di aggiornamento a 120 Hz (campionamento del tocco a 360 Hz), luminosità massima di 1300 nit e doppi altoparlanti Dolby Atmos per un’esperienza di ascolto sempre di un certo livello. Il processore Qualcomm Snapdragon 870 è affiancato da 6/8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1 per prestazioni sempre scattanti anche nei task più complessi o nel gaming, perché no.

Sul retro, poi, la fotocamera tripla gode di uno stabilizzatore OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) per il sensore principale da 64 MP che viene affiancata da un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Per quanto riguarda l’autonomia, il device di POCO sfrutta una batteria da 4500 mAh con ricarica rpaida da 67W su cavo che impiega appena 38 minuti per raggiungere il 100% di ricarica.

Venendo al modello POCO X4 GT, in questo caso troviamo invece un display LCD con proporzioni 20.5:9 che premiamo l’ergonomia e l’utilizzo con una mano; per quanto riguarda il processore, invece, ricordiamo che è presente il buon MediaTek Dimensity 8100 in questo caso accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1. Cresce la batteria che arriva fino a 5080 mAh ma resta identico il supporto alla ricarica rapida da 67W su cavo che assicura il 25% di carica dopo appena 6 minuti (il 100% in poco più di 30 minuti). Votato al gaming, anche il più spinto, anche in questo caso è presente una fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 64 MP e un sistema audio stereo Dolby Atmos.

Prezzo e disponibilità

I due smartphone di POCO saranno disponibili nei prossimi giorni nelle seguenti versioni a questo link di Amazon:

POCO F4, a partire dal 27 giugno , nelle colorazioni Night Black, Moonlight Silver e Nebula Green 6+128 GB a 399,90 euro 8+256 GB a 449,90 euro

, nelle colorazioni Night Black, Moonlight Silver e Nebula Green POCO X4 GT, a partire dal 4 luglio , nelle colorazioni Silver, Black e Blue 8+128 GB a 379,90 euro 8+256 GB a 429,90 euro

, nelle colorazioni Silver, Black e Blue

Non mancano i prezzi in offerta per i primi 5 giorni di vendita:

POCO F4 6+128 GB a 349,90 euro a partire dalle ore 13:00 del 27 giugno e fino alle ore 12:59 del 2 luglio 8+256 GB a 399,90 euro a partire dalle ore 13:00 del 27 giugno e fino alle 12:59 del 2 luglio

POCO X4 GT 8+128 GB a 299,90 euro a partire dalle ore 13:00 del 4 luglio e fino alle ore 12:59 del 9 luglio 8+256 GB a 349,90 euro a partire dalle ore 13:00 del 4 luglio e fino alle ore 12:59 del 9 luglio



