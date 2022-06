POCO F4 e X4 GT: leak su prezzi e specifiche a poche ore dal lancio

A distanza di appena un giorno dall’ultimo teaser circa il display di POCO X4 GT, a distanza di poche ore dal lancio ufficiale di POCO F4 e POCO X4 GT un leak ci offre l’opportunità di scoprire in anticipo il probabile prezzo di lancio in Europa e le schede tecniche di entrambi i device.

Sembra, infatti, che un rivenditore polacco si sia fatto scappare qualche informazione di troppo pubblicando in anticipo le pagine prodotto dei sopracitati device e mettendo anche nero su bianco le informazioni più importanti dei due smartphone.

Prezzo e specifiche complete di POCO F4 e POCO X4 GT a poche ore dal lancio

Partendo dal prezzo, forse l’elemento più interessante di questo incredibile svista, scopriamo che POCO F4 arriverà in due varianti da 6+128 GB e 8+256 GB rispettivamente a circa 475 euro e 520 euro; per quanto riguarda invece il modello POCO X4 GT, anche in questo caso sono attese due varianti con 8+128 GB e 8+256 GB rispettivamente a circa 410 euro e 430 euro.

Passando poi alle specifiche tecniche, difatti trovano conferma tutti i teaser e i leak di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi: POCO F4 ruota attorno al processore Qualcomm Snapdragon 870, monta un display AMOLED da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e frequenza di campionamento del tocco a 360 Hz, una fotocamera tripla posteriore (64 MP + 8 MP + 2 MP), una fotocamera punch hole frontale da 20 MP e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

Per quanto riguarda il modello POCO X4 GT, sappiamo con certezza che è presente il processore MediaTek Dimensity 8100, un display LCD da 6.6 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz con frequenza di campionamento del tocco a 270 Hz, una fotocamera posteriore tripla e una fotocamera punch hole frontale con gli stessi sensori presenti sul modello POCO F4; la batteria, invece, cresce fino a 5080 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

In attesa dell’evento di presentazione ufficiale fissato nelle prossime ore, vi segnaliamo che l’ottimo Motorola Edge 20 con display a 144 Hz crolla di prezzo su Amazon.

