POCO F4 GT 5G: IMBATTIBILE a questo prezzo su Amazon (-24%)

Il POCO F4 GT 5G rappresenta un’esperienza mobile senza precedenti, progettata per coloro che esigono potenza e prestazioni al top. Equipaggiato con la piattaforma 5G avanzata di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, questo smartphone è un vero concentrato di tecnologia. Grazie al processo produttivo a 4 nm, il suo processore octa-core da 3,0 GHz garantisce una velocità della CPU superiore del 20% e una GPU con prestazioni migliorate fino al 50%. Un vantaggio significativo che rende questo dispositivo il compagno ideale per chi ama il gaming ad alto livello o gestisce applicazioni pesanti.

Attualmente in super sconto del 24% su Amazon, per un tempo limitato, è un ‘occasione da non perdere al prezzo speciale di soli 289,90 euro, anziché 381,94 euro.

POCO F4 GT 5G: un affare da prendere al volo

Ma la potenza non è nulla senza controllo, e POCO lo sa bene. Ecco perché il F4 GT è dotato della rivoluzionaria LiquidCool Technology 3.0, uno dei sistemi di raffreddamento più avanzati sul mercato. Con i suoi doppi VC da 4.860 mm, il calore generato anche durante le sessioni di gioco più intense viene dissipato in maniera efficiente, assicurando che il dispositivo rimanga stabile e performante, senza alcun rallentamento.

L’esperienza di gioco viene portata a un livello superiore grazie ai trigger pop-up magnetici. Questi grilletti, ispirati ai controller da gaming, sono in grado di offrire un’esperienza tattile unica, garantendo precisione e rapidità nei comandi. Testati su oltre 100 giochi, questi trigger si dimostrano affidabili e resistenti, capaci di sopportare 1,5 milioni di pressioni senza problemi.

A tutto questo si aggiunge una batteria a doppia cella da 4700 mAh con HyperCharge da 120 W, che consente di raggiungere il 100% di carica in soli 17 minuti. Anche durante il gioco, una ricarica completa è possibile in soli 27 minuti, eliminando ogni preoccupazione legata alla batteria scarica.

Come ciliegina sulla torta, POCO F4 GT è compatibile con Alexa, permettendoti di gestire le tue attività quotidiane semplicemente con la voce. Approfitta ora del super sconto del 24% su Amazon per un tempo limitato e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 289,90 euro, prima che sia troppo tardi.