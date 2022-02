POCO F3 GT si aggiorna: scopriamo le novità

POCO F3 GT è il primo device di POCO a ricevere l’aggiornamento alla MIUI 13 con Android 12 dopo che il device era stato lanciato a luglio dell’anno scorso con Android 11 e la MIUI 12.5 Enhanced Edition. Le prime informazioni pubblicate in rete indicano che il device sta ricevendo il firmware 13.0.0.10.SKJINXM dal peso di ben 3.2 GB: la build è attualmente in fase di rilascio per tutti gli utenti precedentemente iscritti al canale Mi Pilot.

POCO F3 GT si aggiorna alla MIUI 13 con Android 12

Il changelog ufficiale del nuovo aggiornamento non è ancora disponibile, ma verosimilmente di fianco Android 12 e la MIUI 13 saranno presenti anche le patch di sicurezza di febbraio. Ricordiamo che la nuova personalizzazione realizzata da Xiaomi introduce importanti miglioramenti come Liquid storage, Atomized Memory, Focus Algorithms e Smart Balance.

Gli utenti muniti di POCO F3 GT possono controllare la disponibilità dell’update tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software; l’update arriverà anche sul mercato internazionale a partire dalle prossime settimane.

Quando si aggiorna il mio smartphone ad Android 12?

POCO è una delle tante aziende impegnate a rilasciare l’aggiornamento all’ultima versione di Android per i propri smartphone. Se il vostro device non ha ancora ricevuto il tanto atteso update, potete fare riferimento a questo focus per scoprire quando il vostro OEM rilascerà Android 12; in linea di massima i device di nuova e precedente generazione saranno aggiornati durante la prima metà del 2022, con tutti gli altri invece evidentemente posticipati dal Q3 in poi.