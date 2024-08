POCO Carnival, è qui la festa: le offerte per il sesto anniversario di POCO

POCO, il brand di Xiaomi noto per la realizzazione di smartphone appartenenti alla fascia media del mercato dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, compie 6 anni. E per festeggiare al meglio l’anniversario, ecco che puntuale sul Mi Store è arrivato il POCO Carnival, con tantissime offerte sulle tre serie di riferimento: F6, X6 e M6.

Sulla serie POCO F6 sono previsti extra sconti in carrello fino a 80 euro. Per alcuni telefoni delle serie POCO M6 e X6 è invece previsto uno sconto del 15% utilizzando un apposito codice promozionale. In più, ricordiamo le spese di spedizione gratuite su tutti gli ordini il cui importo sia superiore a 69 euro.

Le migliori offerte del POCO Carnival

Dedichiamoci ora alle migliori offerte nell’ambito della promozione POCO Carnival. Come già accennato qui sopra, sugli scudi ci sono le serie F6, X6 e M6. Ecco nel dettaglio le proposte più interessanti:

POCO F6 Series

POCO X6 Series

15% di sconto utilizzando il coupon POCO6IT sul modello X6 12+256 GB

POCO M6 Series

15% di sconto utilizzando il coupon POCO6IT sul modello M6 Pro 12+512 GB

Detto questo, segnaliamo che le offerte saranno valide fino alle ore 23:59 del 28 agosto. Per tutte le altre offerte, invece, vi rimandiamo a questa pagina dedicata del POCO Carnival sul Mi Store.